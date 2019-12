Savona. Nel primo pomeriggio, la chiusura a senso unico alternato in via precauzionale per via di una frana avvenuta però in parte su un terreno privato e in parte su una strada comunale.

Forse una sorta di “premonizione” della vera e propria doccia gelata arrivata in questi minuti, con la notizia di un cedimento verso valle e l’apertura di una voragine sulla carreggiata.

Foto 2 di 2



Strada chiusa al momento in entrambe le direzioni. Tecnici e responsabili della Provincia si stanno recando sul posto.

A dare conferma dell’accaduto è stato direttamente il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Nuova criticità sulla sp 29 del Cadibona, si è dovuto interrompere transito. In corso accertamenti, seguiranno aggiornamenti”.