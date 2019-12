Albisola Superiore. Un cartellone ricco di appuntamenti quello delle manifestazioni natalizie 2019 fortemente voluto dall’assessorato alla cultura del Comune di Albisola Superiore. Si inizierà il 5 dicembre, alle 18, nel centro storico con l’evento “Un Ponte di Luce sulla Cultura” a testimoniare la volontà di celebrare un periodo dell’anno con momenti di convivialità, puntando i riflettori sul patrimonio artistico cittadino.

La serata rientrerà nell’innovativo progetto “Suggestioni di Natale. La Cultura illumina Albisola” ed è organizzato con la fattiva collaborazione dell’ufficio tecnico comunale.

“L’idea del progetto illuminotecnico – spiega Simona Poggi, assessore alla cultura – è quella di porre l’accento sul ponte medievale, monumento che caratterizza il territorio albisolese. Il simbolo del nostro borgo si colora per creare un ponte simbolico che unisce la cultura, intesa anche come valorizzazione del patrimonio artistico, alla tradizione e alla innovazione. Una serata suggestiva e iconica da vivere tutti insieme per iniziare ufficialmente il conto alla rovescia verso il Natale”.

“L’intento è quello di iniziare un percorso che negli anni possa illuminare anche altri luoghi di interesse della nostra città” aggiunge Poggi.

Nell’occasione, riflettori puntati anche sulle “Scarpe vincolanti” dell’architetto e designer Franco Raggi situate sulla Passeggiata Eugenio Montale, restaurate nel settembre scorso e a cui abbiamo dedicato un articolo.

“Si tratta di un evento innovativo che vuole, con la luce e le suggestioni dei colori, veicolare ancora di più la magia e l’incanto delle festività natalizie nel nostro suggestivo borgo” conclude l’assessore.