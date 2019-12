Albisola Superiore. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale del 2019, l’amministrazione comunale di Albisola Superiore ha consegnato ai neo maggiorenni albisolesi una copia della Carta costituzionale.

L’iniziativa, proposta inizialmente dall’ANPI alla Giunta comunale, è stata sviluppata da Albisolidale, gruppo che riunisce tutte le associazioni di volontariato albisolesi, come dimostrazione della collaborazione tra le associazioni cittadine.

Foto 2 di 2



L’amministrazione ha così convocato i cittadini neomaggiorenni, diventati elettori e cittadini attivi, a presenziare alla seduta dell’assemblea cittadina. Dopo un sentito e commovente discorso del presidente della sezione Anpi, Gianni Ferrando, che ha sottolineato l’importanza del volontariato e del prezioso lavoro della Croce Verde, pubblica assistenza tanto amata dagli albisolesi, sono state consegnate le copie della Costituzione, personalizzate con gli stemmi del Comune e di Albisolidale.

Tale iniziativa vuole sensibilizzare i giovani verso l’impegno civico tradotto in volontariato in ogni sua forma, anche politica, locale o nazionale, che, come dichiarato da Ferrando, non deve essere subita e svilita nella sua essenza, ma partecipata ed aiutata ad esprimersi nel suo più nobile impegno.