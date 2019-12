Albisola Superiore. Ieri è stata inaugurata la panchina contro la violenza sulle donne, realizzata dai ragazzi della scuola media dell’istituto comprensivo delle Albisole, in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore (alla quale IVG ha partecipato e realizzato un articolo ad hoc). Questa mattina, però, un dettaglio ha sconvolto tutti coloro che hanno sostenuto il messaggio che questa panchina dona.

Durante la mattinata di ieri, la panchina è stata anche benedetta, ma questo non ha evitato il brutto gesto che potrebbe essersi consumato lungo la serata di ieri o nel primo mattino di oggi.

Le scarpette rosse, donate dalla consigliera Chiara D’Angelo in modo che questa panchina “avesse qualcosa in più di me, un gesto fatto con il cuore”, e incollate sulla superficie bianca della seduta, sono sparite.

Non si sa ancora se il gesto sia stato compiuto al fine di sfregiare il messaggio contro la violenza sulle donne, oppure se sia stato consumato come mero atto di vandalismo, al di fuori del simbolo che questa panchina porta con sè a livello sociale ed educativo.

La speranza è che il o i colpevoli del terribile gesto si facciano avanti e chiedano scusa per la bravata o per l’azione compiuta appositamente per manifestare contro il messaggio per dire “No alla violenza di genere”.