Albisola. Il Maestro Ivan Cuvato, autore a quattro mani del maestoso San Giuseppe insieme al Maestro Ylli Plaka, ha voluto creare un’opera d’arte per festeggiare l’inaugurazione del Presepe degli Abissi.

Infatti l’8 dicembre sono state immerse le statue, scala 1:1 della sacra famiglia del Presepe degli Abissi, tra le due Albisole, a 200 metri dalla riva. Oltre al San Giuseppe, é stata posizionata la bellissima madonna realizzata dalla ceramista Laura Romano, presso il suo laboratorio di ceramica creativa di piazza Martiri, a Savona, con l’aiuto di quasi 20 ceramiste sue allieve, e il Bambinello creato dalle sapienti mani del ceramista Rossello.

A pochi passi dal Teatro Don Natale Leone, che ha avuto modo di ospitare l’inaugurazione del progetto e la prima visione del video realizzato per l’occasione dal fotografo Francesco Perasso, con la colonna sonora della cantante Alessia Ramusino, é possibile ammirare l’opera la “Sacra famiglia degli abissi”, realizzata dal Maestro Ivan Cuvato, partendo da uno dei prototipi di San Giuseppe, realizzati in scala 1 a 8.

L’installazione artistica, costituita dalle tre statuine in un acquario, é visionabile passeggiando per il centro storico di Albisola Capo, in Via Colombo 60, nella vetrina del ristorante Stella Maris di Marina Apicelli.

“Ogni iniziativa artistica che promuove il progetto del Presepe degli Abissi é ben accetta” afferma il direttore artistico Diego Gambaretto “e il Maestro Ivan Cuvato é una colonna portante del progetto, poiché ci ha creduto fin da subito, ha una grande vena artistica, é un ottimo artigiano non solo nel campo della ceramica ed é una persona capace di coinvolgere altri artisti”