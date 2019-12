Provincia. E’ stato un pomeriggio di lavoro intenso per i vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali del savonese impegnati a fronteggiare l’ondata di maltempo che continua ad interessare varie zone della provincia.

Numerosi gli interventi: a Savona in via Brilla un albero è caduto su due auto parcheggiate, fortunatamente non ci sono state persone ferite ma solo danni alle vetture in sosta e viabilità bloccata sulla strada. Sul posto, oltre ai pompieri, stanno operando vigili urbani e protezione civile.

di 23 Galleria fotografica Allerta rossa 20 dicembre









Altro intervento a Lusisgnano, nell’albeganese, dove una persona è stata salvata dal guado del torrente Arroscia che nel pomeriggio ha alzato il suo livello di guardia a seguito delle piogge intense delle ultime ore. Il salvataggio è avvenuto nei pressi del campo sportivo.

A Stella i vigili del fuoco hanno operato anche per un incendio di una baracca che ha preso fuoco a seguito di un probabile cortocircuito. La struttura è andata distrutta dalle fiamme ma non si registrano persone ferite o rimaste intossicate. I pompieri, dopo aver domato il rogo, hanno lavorato per la bonifica e la messa in sicurezza.

Nel corso del pomeriggio sono stati segnalati altri interventi per allagamenti, tetti e tegole pericolanti per le forti raffiche di vento.