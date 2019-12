Provincia. La giunta esecutiva dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona: è stato approvato il budget e il piano delle attività per il 2020, che prevede numerose azioni di supporto alle attività delle imprese associate e a favore dello sviluppo della competitività del turismo della provincia savonese.

In particolare, oltre alle ordinarie attività di rappresentanza, informazione e servizio, è previsto: un ricco calendario di seminari ed attività formative che coinvolgerà, tra personale dipendente e titolari d’impresa, circa 800 persone in corsi di formazione obbligatoria (prevenzione incendi, sicurezza, HACCP ed igiene degli alimenti, ecc) e in seminari di specializzazione (web marketing, neuro marketing, brand reputation, lingua tedesca, housekiping, ecc), organizzati quest’ultimi con la formula innovativa dell'”Upa Club” che consentirà una maggiore e proficua interazione tra docenti e partecipanti ai seminari formativi.

Foto 2 di 2



E ancora: l’implementazione delle politiche di Welfare aziendale e territoriale anche mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme online.

Tra le attività per il 2020: l’attivazione di un accordo con il Campus Universitario di Savona per progettare azioni d’innovazione, nei processi e nei prodotti dell’economia turistica, anche finalizzate a partecipare a bandi e misure di finanziamento comunitario.

Previsto anche il consolidamento delle attività del Consorzio Luce che acquista a mercato, per le circa 100 imprese consorziate, energia elettrica e gas.

Nel programma UPA 2020 anche due specifiche “fabbriche prodotto” (ovvero azioni finalizzate a trasformare le materie prime turistiche in veri prodotti ed esperienze di vacanza da proporre sui mercati nazionali ed internazionali) mediante: l’azione di coordinamento e promozione delle attività sportive e del calendario eventi sportivi 2020 dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, conferito a Bruxelles il 10 dicembre 2019, per il 2020 di Comunità Europea dello Sport; la partecipazione al bando “Experience” del GAL Valli Savonesi con cui si proporrà la costituzione di un gruppo di cooperazione misto, pubblico e privato, finalizzato all’implementazione del portfolio delle esperienze di vacanza e di soggiorno fruibili nell’entroterra della provincia.

“Formazione, promozione, collaborazione con il territorio e prodotti turistici specifici, senza contare l’opportunità di essere Comunità Europea dello Sport per il 2020: la nostra ricettività e il nostro turismo deve compiere un salto di qualità per essere più competitivo sul mercato” commenta il presidente provinciale Angelo Berlangieri.

“Per questo, in un momento di difficoltà per tutta la nostra provincia, nel limite delle proprie competenze, l’Unione Albergatori mette in campo una serie di azioni e progettualità per dare una prospettiva di sviluppo al nostro turismo mediante la formazione continua, il miglioramento dell’accoglienza, il supporto alle imprese ricettive e l’attivazione di alcune “fabbriche prodotto” finalizzate a costruire, partendo dalle nostre straordinarie materie prime turistiche, prodotti turistici ed esperienze di viaggio fruibili, uniche e in linea con le nuove tendenze di mercato” conclude il presidente Berlangieri.