Albenga, Vannucci replica a Roberto Tomatis: “Forse è a caccia di una candidatura alle regionali”

Albenga. “Mi pare che quanto asserito dal consigliere di minoranza Roberto Tomatis circa i rapporti tra la nostra amministrazione e i commercianti possa essere considerato come autentica aria fritta”. Così l’assessore Mauro Vannucci replica al consigliere di minoranza Roberto Tomatis, che aveva attaccato la giunta riguardo all’apertura prolungata delle attività commerciali.

“Non sono arbitro dei consiglieri di minoranza e non posso dare consigli – scrive Vannucci – ma prendo atto del fatto che questa opposizione priva di sostanza tenta attacchi basandosi su invenzioni e falsità. Il consigliere Tomatis sa bene che quest’amministrazione sta instaurando un ottimo rapporto con tutto il tessuto commerciale basato innanzitutto su collaborazione, dialogo e condivisione di idee e proposte”.

“Capisco che dopo la recente sconfitta elettorale Roberto Tomatis abbia preso coscienza del fatto che la Lega ingauna è priva di una leadership – punge Vannucci – e forse lo stesso si autostima al punto di ritenersi punto di riferimento del partito per una candidatura alle prossime elezioni regionali, ma ritengo che il voler apparire a tutti i costi e in questo modo non sia una scelta che lo possa premiare”.