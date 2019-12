Albenga, tutte le iniziative natalizie del Quartiere di Sant’Eulalia

Albenga. Numerose novità coinvolgono, proprio a ridosso delle festività natalizie, il quartiere di Sant’Eulalia ad Albenga.

“Dallo scorso 9 dicembre, alle redini del quartiere c’è una nuova squadra piena di entusiasmo ed nuove idee, che porterà avanti un progetto ambizioso all’insegna della collaborazione, del coinvolgimento di tutti i tesserati, abitanti e commercianti, il tutto con perseveranza, passione e goliardia, perché in fondo far rivivere il quartiere deve soprattutto rendere uniti e divertire”.

La nuova squadra del direttivo è composto da: Alessandra Benati in qualità di presidente; l’avvocato Alessandro Aschero in qualità di vice presidente; Alice Re in qualità di consigliere con mansioni di comunicazione, ufficio stampa e segreteria; Orlando Parisi in qualità di consigliere con mansioni tecniche operative; Liliane Plumeri in qualità di consigliere operativo; Moira Massari con l’incarico di tesoriere e riconfermato all’unanimità Giuseppe Barreca capitano del quartiere durante il Palio Storico Di Albenga (dei Rioni).

“Il nuovo direttivo mette l’accento e ricorda subito un progetto molto interessante, che premia i propri tesserati: parliamo ovviamente di ‘Amici di Sant’Eulalia’ che è un’ idea pensata per mettere in contatto tutti i negozianti del quartiere ed i tesserati, si tratta di una convezione stipulata con i commercianti che garantisce sconti e promozioni presentando la tessera al momento dell’acquisto. Chi ha la tessera avrà la possibilità di risparmiare per gli ultimi regali di Natale. Chi non ha la tessera può tenere d’occhio la pagina Ufficiale https://www.facebook.com/quartieresanteulalia/ per scoprire quando riapriranno i tesseramenti al mitico quartiere di Sant’Eulalia”.

Ecco chi sono i volti degli “Amici di Sant’Eulalia”: ideatrice e responsabile progetto Moira Massari, inserzionista Anita Plando, collaboratrici eventi Martina Granelli, Catino Daniela e Francesca Pizzo.

“Dulcis in fundo, ecco l’iniziativa Natale@Sant’Eulalia: il nuovo direttivo, in collaborazione con ‘Amici di Sant’Eulalia’, giovedi 19 dicembre sarà super operativo per porgere gli auguri di buon Natale a tutto il Quartiere. Verranno donati, accompagnati dal ritmo degli spettacolari Tamburini di Sant’Eulalia, alcuni piccoli omaggi a tutti i commercianti del quartiere (ed ai capitani degli altri quartieri per mano del capitano Giuseppe Barreca). Un segnale di positività come augurio di un nuovo anno all’insegna dell’unione, impegno e collaborazione”.

Il nuovo direttivo del quartiere Sant’Eulalia inizia così da queste feste natalizie a far “percepire la sua presenza, che sarà costante, positiva e propositiva, per coinvolgere tutto il popolo di Sant’Eulalia e costruire insieme un percorso che faccia risplendere il quartiere durante tutto l’anno, per arrivare al culmine con il Palio Storico di Albenga (dei Rioni), che rimane sempre la manifestazione più importante e per il quale il direttivo e tutto il popolo di Sant’Eulalia concentrerà ovviamente la maggior parte delle forze”.