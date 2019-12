Albenga, svelati i premi in palio per il concorso fotografico natalizio

Albenga. Continua il concorso fotografico social organizzato in occasione del Natale 2019 ad Albenga.

Il centro storico ingauno, celebre testimonianza medievale, fulcro di mercatini, eventi e delle suggestive proiezioni natalizie, farà anche da sfondo, fino al 12 gennaio, al contest fotografico “Scatta e Condividi”, lanciato sui social dal Comune per coinvolgere maggiormente cittadini, commercianti e turisti con l’intento di rendere il Natale 2019 ancora più immenso.

Un modo simpatico e originale per portare il Natale ingauno sullo smartpone, e nelle case, di tutto il mondo.

Le regole sono poche e semplici, basta condividere su Facebook o Instagram i propri scatti con l’hashtag #Albengasilluminadimmenso e con un solo click si partecipa subito al contest, diventando possibili vincitori di premi fantastici.

Grazie infatti al contributo di alcune realtà del territorio, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, sono stati messi in palio:

1. un cesto con i rinomati prodotti dell’Azienda Noberasco per lo scatto più bello con Babbo Natale

2. una Magnum di Champagne dell’Azienda Peirano per la foto di gruppo più allegra

3. due biglietti per lo spettacolo Overland – Kronostagione 2019 per la foto più suggestiva

4. un premio speciale per gli amici a 4 zampe per la foto pet friendly più simpatica

“L’iniziativa ha già preso piede sui social e sta avendo un grande successo. Moltissime le foto pubblicate con l’hashtag dedicato e moltissimi gli aspiranti vincitori. Fino al 12 gennaio quindi in alto gli smartphone e via libera al gioco del momento Scatta e Condividi”, hanno fatto sapere dal Comune.