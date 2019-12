Albenga, si finge addetto Sat per cercare di introdursi in casa: la denuncia di una cittadina

Albenga. Malviventi senza limiti: dopo compagnie telefoniche, addetti del gas, elettricisti, ora si fingono anche addetti alla raccolta rifiuti nel tentativo di truffare ignari cittadini.

Ma al “furbetto”, che fingendosi addetto Sat ha cercato di entrare in un’abitazione, almeno questa volta è andata male, perché una donna albenganese, insospettita dal suo modus operandi, ha fatto scattare una segnalazione al Comune.

“Ma gli addetti Sat passano casa per casa per consegnare i mastelli?”: il riassunto della telefonata della donna.

“No!”, la secca risposta dell’ente comunale, che ha poi lanciato un monito a tutti i cittadini: “La Sat non si reca casa per casa a fare la consegna dei mastelli. Unico modo per ritirarli è quello di recarsi presso il loro ufficio. Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione e, in caso di dubbi e sospetti, avvertire immediatamente le forze dell’ordine”.