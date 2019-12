Albenga, schianto a Campochiesa: ferito un ciclista

Albenga. Un uomo è rimasto ferito questa mattina in seguito a un incidente a Campochiesa d’Albenga, in regione Rapalline.

L’uomo era in sella a una bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’incidente con un’auto. L’uomo ha riportato una lesione al ginocchio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, che ha trasportato il ciclista in codice giallo al Santa Corona.