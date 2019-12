Albenga, questa sera va in scena l’edizione 2019 del concerto di Natale

Albenga. Questa sera alle ore 21,00 presso l’Auditorium San Carlo si terrà il concerto di Natale edizione 2019, protagonista il giovane (classe 1991) Yuya Tonouchi al pianoforte.

Il prestigioso concerto a Palazzo Oddo, infatti, è uno dei Premi Speciali assegnati dalla Commissione a chi, tra i vincitori, si è distinto per meriti particolari.

Nato dalla volontà e dalla collaborazione tra la Fondazione Gian Maria Oddi (nella persona de suo – ormai ex – presidente Avv. Alessandro Colonna), il Comune di Albenga (per tramite dell’ assessore al turismo Alberto Passino) ed il Lions Club Albenga Host (nella persona del Dott. Dario Zunino) e orientato alla beneficienza, Il Concerto di Natale, alla seconda edizione, ha come scopo la raccolta fondi da destinare a particolari e meritorie opere per la Città.

Il repertorio di quest’anno, proposto dal direttore artistico della manifestazione Maurizio Natoli ed a lungo discusso con l’Artista, vedrà un primo tempo particolarmente dedicato alla musica Italiana (Galuppi e Clementi), un’incursione nel sogno attraverso Chopin (in due celeberrimi brani), ed un secondo tempo più “meditativo” con la magnifica Sonata in Si minore di F. Liszt.

Come l’anno scorso l’Auditorium san Carlo offrirà a chi deciderà di intervenire, la sua calda, profumata e colorata accoglienza, grande Musica, grande interpretazione ed una buona causa.

Concerto di Natale all’Auditorium san Carlo di Albenga. Ingresso posto unico € 15, studenti, ragazzi sotto i 16 anni e over 65 € 12. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.