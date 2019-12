Albenga, pioggia incessante e le strade si allagano: ecco quelle chiuse al traffico

Albenga. L’allerta rossa emanata da Arpal per piogge forti, fortunatamente, almeno per il momento, non ha avuto effetti devastanti (come la precedente del 23 novembre 2019) ma, come spesso accade, ha causato allagamenti nell’albenganese.

Diverse le arterie stradali finite letteralmente sott’acqua e per le quali è stata conseguentemente disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale.

Per sono state interdette: via Deportati Albenganesi, non transitabile verso la foce del Centa; via del Cristo, chiusa per allagamenti. Chiuso anche il sottopasso della stazione ferroviaria.