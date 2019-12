“Albenga medaglia d’oro al valor civile” scritta agli ingressi della città: la proposta del Centro Pannunzio

Albenga. “Con il conferimento della Medaglia d’oro al valor civile per rilevanti meriti storici durante la Resistenza. Albenga ha avuto il giusto e massimo riconoscimento alla sua storia recente”.

Con queste parole il Prof. Pier Franco Quaglieni lancia la proposta del Centro Pannunzio per celebrare l’evento storico per la cittadina ingauna: “Abbandonare vecchie dizioni, a volte perfino discutibili, e si scriva agli ingressi della città “Albenga Medaglia d’oro al valore civile” afferma.

“Una iscrizione che ricordi l’antifascismo di Albenga, città dei Martiri della Foce” conclude.

Albenga sta organizzando la cerimonia di consegna del riconoscimento: “Non solo un momento di festa per la città e per il comprensorio, ma anche un momento di riflessione su quanti hanno sacrificato la loro vita per la libertà” aveva detto il sindaco Riccardo Tomatis nell’ultimo incontro tecnico in Comune con le associazioni del territorio.

L’amministrazione comunale ha rivolto l’invito anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sta cercando i parenti delle vittime.