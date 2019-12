Albenga, maltempo: il 30 dicembre scade il termine per presentare le domande di risarcimento

Albenga. Scadrà il prossimo 30 dicembre il termine per presentare le domande di risarcimento per i danni provocati dall’ultima ondata di maltempo nel territorio ingauno.

Il Comune di Albenga, in particolare, ricorda che anche i privati cittadini – oltre naturalmente agli imprenditori agricoli e titolari di attività commerciali che si rivolgeranno rispettivamente al Regione Liguria – Ispettorato Agrario di Savona e alla Camera di Commercio competente per territorio – possono accedere alle procedure di richiesta risarcimento nel caso in cui abbiano subito danni alla propria abitazione, garage, scantinato, pertinenze in generale e beni mobili (auto, moto, arredi).

Per segnalare i danni subiti i cittadini possono scaricare i moduli presenti sul sito istituzionale del comune di Albenga ( http://www.comune.albenga.sv.it ) o richiedere i moduli agli uffici competenti.

Il modulo, una volta compilato potrà essere presentato dai privati cittadini: tramite posta, dove nel fine del rispetto dei termini previsti farà fede il timbro postale di partenza/spedizione; tramite telefax o PEC (posta elettronica certificata) dove al fine del rispetto dei termini previsti farà fede la data di partenza/spedizione, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale – U.O. Servizio LL.PP. al numero 0182/562246.