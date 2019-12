Albenga, la Polizia Locale arresta un pregiudicato per spaccio

Albenga. E’ stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia Locale di Albenga M.R., marocchino di 43 anni beccato in flagranza mentre impacchettava delle dosi di hashish, ai fini di spaccio. L’uomo, non nuovo a questo tipo di reato, era uscito da poco più di un mese dal carcere di Sanremo dove aveva scontato una pena proprio per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in attesa della condanna definitiva, ha subito la misura cautelare del divieto di dimora su tutto il territorio della provincia di Savona.

Spiega Mauro Vannucci, assessore alla Polizia Locale: “Il divieto di dimora é una misura cautelare vera e propria e, considerando il legame che questi soggetti hanno con il territorio e con i consumatori loro clienti abituali, capace di allontanare per lungo periodo se non addirittura definitivamente questo genere di delinquenti dal territorio. Il fatto che non sia stato ricondotto in carcere non deve dare modo di credere che l’attività di ieri sia stata impunita anzi, ripeto che un soggetto come questo che si ritrova in libertà obbligato a stare lontano dal territorio ove svolge i propri affari e a maggior ragione privato della sostanza che deteneva e dei soldi provento dell’illecito è da leggere come una continua pressione esercitata efficacemente su questi spacciatori. A seguito degli accordi presi con i Comandi di Loano e Finale siamo in grado di sottoporre la microcriminalità di ciascuno dei tre territori a maggiore pressione senza ulteriore dispendio di personale ma solamente rendendo più efficace il lavoro dagli stessi svolto“. Soddisfatto anche il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio la Polizia Locale per il gran lavoro che stanno portando avanti sul territorio”.