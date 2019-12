Albenga, il Civ si rinnova: Bruno Robello De Filippis è il presidente

Albenga. Il CIV si rinnova e nomina il nuovo direttivo. Ecco i nomi: Bruno Robello De Filippis – presidente; Giorgio Brunengo – vicepresidente; consiglieri, Matteo Borea, Brigida Lopes, Carola Zaglia, Sara De Luca, Simona Michero, Riccardo Pollio e Andrea Fazio.

Affermano presidente e vicepresidente a nome dell’intero consiglio: “Siamo molto felici di poter iniziare a lavorare in sinergia per realizzare eventi, iniziative ed attività in grado di rendere il nostro Centro Storico ancora più vivo ed attrattivo. Dopo il Black Friday che ha riscosso un grandissimo successo abbiamo intenzione di organizzare un’altro evento: la Withe Night”.

“Questo evento che si terrà il prossimo 20 dicembre coinvolgerà tutte le attività del Centro Storico che offriranno a cittadini e turisti accorsi ad Albenga, magari per trascorrere le festività natalizie, una notte di musica e tante iniziative. Ci sarà musica dal vivo in 7 punti del Centro Storico e le attività commerciali rimarranno aperte dalle 7 alle 23. Sarà l’occasione per passare qualche ora tra musica gioia e divertimento, scambiandoci gli auguri di Natale e magari acquistando qualche regalo in vista del 25 dicembre”.

“Abbiamo tante idee anche per il prossimo anno e speriamo di poter crescere ed avere sempre più adesioni, a breve partirà anche la campagna di tesseramento. Crediamo sia il momento giusto per spingere e valorizzare Albenga ed il suo Centro Storico. Un grazie anche all’Amministrazione comunale che ha fatto e sta facendo molto. Insieme potremo rendere la nostra città ancora più bella e attrattiva”, concludono.