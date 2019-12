Albenga, i “Fieui di Caruggi” donano un computer al Centro di Salute Mentale

Albenga. I Fieui di Caruggi hanno donato un computer con monitor e stampante al Centro di salute mentale di Via Vecchia Morella ad Albenga.

Un modo per ringraziare gli operatori per l’importante servizio che svolgono, spesso in situazioni difficili, sul territorio ingauno e per dotare il Centro di un’attrezzatura necessaria per una migliore organizzazione del lavoro. L’apparecchiatura è stata consegnata al dott. Daniele Moretti, responsabile dei CSM di Albenga e Finale Ligure.

“Grazie di cuore – sottolineano i Fieui – ai dottori e agli operatori del Centro su cui gravita un bacino di utenza che supera le 60mila persone e anche a tutti coloro che sostengono le nostre iniziative permettendoci di portare aiuto a chi ne ha bisogno”. Un bel modo per augurare Buone Feste.