Albenga, Elisa Vaccarezza eletta nel consiglio d’istituto del liceo Bruno

Albenga. Tale padre, tale figlia. Anzi, in questo caso la figlia è andata anche oltre, riuscendo ad ottenere un risultato che al papà non era riuscito di “portare a casa”. Elisa Vaccarezza, quasi 17enne figlia del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, è entrata a far parte del consiglio di istituto del liceo “Giordano Bruno” di Albenga: sarà uno dei quattro rappresentanti degli studenti.

Questo primo incarico rappresenta, sotto certi aspetti, l’esordio in un organo consiliare della secondogenita dell’ex vice sindaco di Loano (con 23 anni di permanenza a Palazzo Doria in qualità anche di consigliere, assessore e vice sindaco), ex presidente della Provincia ed attuale capogruppo di Forza Italia.

Per il momento Elisa si “accontenta” di aver superato i risultati ottenuti dal padre a livello scolastico: per sua stessa ammissione, infatti, non è mai stato eletto in consiglio d’istituto. Anzi, come precisa, “non mi hanno mai voluto nemmeno come rappresentante di classe”.

Per il futuro, invece, chissà che anche la giovane Elisa non si appassioni al mondo della politica e che tra qualche anno un altro Vaccarezza non vada ad occupare qualche “poltrona” importante.