Albenga e i suoi militari protagonisti su Instagram nazionale dell’Arma dei Carabinieri

Albenga. Riconoscimento a livello nazionale, via Instagram, per Albenga, le sue bellezze (in questo caso i monumenti illuminati in occasione del Natale) e i suoi militari.

La pagina ufficiale nazionale dell’Arma dei Carabinieri, che su Instagram conta ben 219mila followers, ha infatti postato nella data odierna una suggestiva fotografia notturna dal centro storico di Albenga.

Lo scatto, che immortala un’auto della Compagnia Carabinieri di Albenga parcheggiata di fronte alle torri ingaune illuminate a festa, ha già ottenuto centinaia di like.