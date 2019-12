Albenga, convezione per la gestione in forma associata dello IAT: “Calendario degli eventi principali condiviso”

Albenga. Albenga, sempre più verso il turismo comprensoriale, fa sinergia con altri Comuni per sviluppare e potenziare il turismo e fornire ai visitatori informazioni a 360° del territorio.

Mare, arte, cultura, storia, outdoor e turismo esperienziale con particolare attenzione ai prodotti enogastronomici, questo e molto altro per continuare un percorso, in parte già iniziato, ma che è ancora da sviluppare.

È stata approvata in Consiglio Comunale la delibera relativa alla Convenzione per la gestione in forma associata dello IAT.

Aderiscono alla Convenzione i seguenti comuni: Albenga, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Ortovero, Villanova d’Albenga e Zuccarello

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “A maggio di quest’anno un nuovo IAT è stato aperto alla base della Torre Civica, nel cuore del centro storico, scelta che si è rivelata vincente e che ha implementato i servizi turistici già resi dal punto in piazza del popolo, presso il bar dei giardinetti. Siamo riusciti a fare ciò grazie alla collaborazione della sovrintendenza e al contributo del CLT ed oggi facciamo un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione del turismo ed in particolare del turismo comprensoriale.

Il patto strategico per lo sviluppo turistico in Liguria, varato dalla Regione nel 2018, al quale Albenga ha aderito, consente la possibilità di organizzare gli uffici IAT in forma associata.

Si tratta di un’esperienza che arriva già dall’entroterra, infatti Garlenda incardinava le funzioni di informazione accoglienza turistica anche per altri comuni.

Oggi, però, Garlenda e molti altri, hanno accolto la richiesta del Comune di Albenga di aderire al nostro progetto IAT. La città delle torri sarà il baricentro delle valli circostanti per quel che concerne il turismo e riuscirà a valorizzare tutto il territorio costiero insieme allo Iat di Ceriale e dell’entroterra con Garlenda, creando una vera e propria rete di cui Albenga sarà capofila.

La vocazione comprensoriale e la sinergia con gli altri comuni è sempre stata importante sia per l’Amministrazione Cangiano che per quella Tomatis e oggi con questo passo cresce e si consolida ancora di più. Attraverso questa gestione associata realizzeremo il calendario degli eventi più importanti e delle peculiarità che questo comprensorio ha da offrire a tutti i suoi visitatori.”