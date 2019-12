Albenga, Ciangherotti: “Del Balzo a rischio chiusura”. La proprietà: “No Comment”

Albenga. Del Balzo Supermercati di Albenga, sitato in via al Piemonte, tra la stessa città ingauna e Cisano sul Neva, è destinato a chiudere?

È la domanda che, ormai da alcuni giorni, circola per le vie di Albenga e non solo, trasformata in un post sulla sua pagina Facebook dal consigliere di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Del Balzo supermercati di via al Piemonte Albenga da oggi è ufficialmente ‘chiuso per inventario’, anche se da più voci si sente dire che è già cominciato il trasferimento di tutti gli articoli negli altri punti di vendita della stessa catena, per chiusura della sede ingauna”, si legge nel post.

“Spero che queste notizie che circolano siano solo fake e che vengano smentite dalla proprietà. Mi spiacerebbe se dei dipendenti avessero perso il lavoro, in un momento così difficile per l’economia italiana, caratterizzata da crisi dei consumi, stagnazione, ma anche timore che entrino in vigore le chiusure domenicali di supermercati e centri commerciali”.

“Spero prima o poi si faccia una riflessione, a livello di governo, per comprendere gli effetti della liberalizzazione così selvaggia di tutte le licenze”, ha concluso.

E IVG.it ha contattato direttamente la proprietà per chiedere chiarimenti in merito, ma la risposta è un semplice “no comment”. Quindi almeno per ora, le voci di chiusura vengono etichettate come semplici “rumors” in attesa di informazione in ufficiali in merito.