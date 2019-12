Albenga, arriva Firefox il cane antidroga

Albenga. “Quello nella foto è il mio amico Firefox, detto ‘Fox’, un amico che ho molto voluto perchè sono convinto sarà un grande amico per Albenga e la Riviera. Fox è il cane antidroga che da una ventina di giorni è a pieno titolo in forza al Comando della Polizia Municipale”. A diffondere l’immagine è il consigliere comunale di minoranza di Albenga Eraldo Ciangherotti.

Il cucciolo, un pastore tedesco già semiaddestrato, proviene da un allevamento di Mantova. “Un ‘agente a quattro zampe’ – scrive il politico – che considero prima di tutto un amico perchè, come capogruppo di Forza Italia, l’ho voluto fortemente per anni. Trovando preclusioni fortissime, e credo anche sciocche, nella maggioranza di centrosinistra. Ricordo ancora come la precedente amministrazione bocciò l’acquisto di un cane antidroga perchè ‘fascista’ (perché proveniva da un allevamento chiamato ‘Decima Mas’, qui la storia, ndr). Ma dimentichiamo il passato, l’importante è che Fox sia arrivato e abbia già cominciato il suo lavoro per contrastare lo spaccio di droga in città”.

E qui, come di consueto quando c’è di mezzo Ciangherotti, arriva la “frecciata” agli avversari politici. Il bersaglio in questo caso è l’assessore alla Sicurezza, Mauro Vannucci: “Gli consiglio di diventare amico di Firefox, e magari chiamarlo col soprannome e, perchè no, farsi vedere per la città con Fox al guinzaglio. No, forse è meglio di no – ironizza Ciangherotti – gli albenganesi potrebbero ricordarsi di Pinocchio, e visto che la volpe (‘fox’ in inglese, ndr) sarebbe al guinzaglio, salterebbero alle conclusioni su chi potrebbe essere il gatto…”.