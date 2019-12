Albenga, arrestato per droga e rimesso in libertà è stato bloccato con cocaina dopo appena 36 ore

Albenga. Trentasei ore. Questo è l’intervallo tra il primo e il secondo arresto che ha visto protagonista un pusher 39enne marocchino, bloccato nuovamente durante un pattugliamento di militari della Sezione Radiomobile domenica mattina mentre stava spacciando nello stesso identico posto.

Sabato mattina l’udienza di convalida del primo arresto, avvenuto venerdì scorso: il marocchino era stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliera in caserma.

Probabilmente l’esperienza in camera di sicurezza e l’obbligo di firma non gli sono serviti perché si è rimesso immediatamente all’opera. Ieri mattina, infatti, è stato notato e immediatamente controllato dopo aver cercato di evitare la pattuglia, cambiando strada e cercando di dileguarsi. È stato proprio questo movimento sospetto, oltre al fatto che i carabinieri sapessero bene delle sue attività di spaccio di droga, a far scattare l’ennesimo controllo.

Non è stato sufficiente al marocchino infilarsi le dosi di cocaina in bocca per nasconderle ai militari. Al termine della perquisizione, poi estesa anche alla sua abitazione di regione Avarenna, lo hanno trovato con due grammi di cocaina suddivisa in dosi: quindi è stato dichiarato nuovamente in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sono stati sequestrati oltre 300 euro in banconote ritenuto proveniente da “guadagno illecito”.

Oggi sarà procesato per direttissima, con l’udienza di convalida del pusher dopo neanche trentasei ore dalla commissione dell’ennesimo reato in materia di droga.