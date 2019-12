Albenga, al via i lavori di riqualificazione del “Palamarco”: in arrivo nuovi pannelli solari

Albenga. Prosegue il piano di rinnovamento degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici di proprietà comunale, da asili e scuole a palestre e impianti sportivi.

In particolare inizieranno il prossimo 23 dicembre e termineranno entro il 6 gennaio i lavori di installazione dei pannelli solari e ammodernamento della centrale termica per il riscaldamento e l’acqua calda al Palamarco.

Il programma lavori proposto da Siram Milano (che si era aggiudicata l’appalto calore da circa 5 milioni di euro e che si occuperà anche della manutenzione e completa gestione degli impianti) è articolato in modo tale da non creare alcun tipo di interruzione per ciò che riguarda i servizi di erogazione dell’acqua calda e del riscaldamento.

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “La nostra Amministrazione è riuscita ad avviare il Piano Calore, un progetto a costo zero per il Comune, che prevede il rinnovamento di tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e l’efficientamento di alcuni di questi allo scopo di ridurre al massimo lo spreco energetico.

In questi giorni sarà effettuato questo importante intervento all’interno del Palamarco, il tutto senza l’interruzione delle attività all’interno della struttura. Questi lavori porteranno ad un miglioramento delle condizioni ambientali all’interno dell’edificio, ma anche importanti risvolti dal punto di vista ambientale.”