Alassio trema: “Torna la mareggiata. Attese forti onde in passeggiata e nel Budello”

Alassio. “In attesa che venga formalizzata un’eventuale allerta meteo dall’Arpal quella che si sta delineando è però una situazione di allarme dal punto di vista idrogeologico, ma soprattutto per quanto attiene la previsione del moto ondoso per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre: dalle 14 in avanti è infatti previsto un repentino innalzamento del mare”.

Lo fanno sapere dal Comune di Alassio sulla base dell’ultimo bollettino Arpal che ha annunciato fenomeni violenti in arrivo nella giornata di domani (venerdì 20 dicembre) con picco, per quanto riguarda la mareggiata, previsto tra le 16 e le 20. Nella nottata successiva il moto ondoso dovrebbe scendere altrettanto rapidamente.

“Sulla base di queste indicazioni – spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio – attiveremo e inviteremo gli esercenti che insistono sul litorale alassino alla massima allerta dalle 15 in poi. Prevediamo che le onde salteranno sulle passeggiate a mare, impatteranno su case e locali e, in certi tratti, potranno raggiungere anche il Budello, in particolar modo Via Brennero”.