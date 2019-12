Alassio, studenti impegnati nella valorizzazione dei tesori del territorio

Alassio. In occasione di Sant’Ambrogio gli studenti dell’Alberghiero F.M. Giancardi, dell’Itis G. Galilei e dell’agrario D. Aicardi in virtù dell’accordo di rete con capofila l’Istituto Comprensivo di Alassio, lavoreranno per “Educare Alla Bellezza Per Imparare La Convivenza” andando a valorizzare i tesori di Alassio. La finalità del PON 2014-2020 prevede, infatti, percorsi educativi incentrati su dei project work finalizzati alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, svolti in collaborazione con l’amministrazione comunale, Italia Nostra e la parrocchia di S. Ambrogio.

Il programma delle attività prevede: due Passeggiate Sui Sentieri Di Adelasia (7 e 8 dicembre, con partenza da Piazza Matteotti alle ore 10.00), la promozione delle Gallette di S. Caterina, l’iniziativa di fundraising “Una Pietra Per La Torre”, a sostegno del progetto di Italia Nostra per il restauro del bastione di S. Croce e un’indagine conoscitiva sulle rilevanze storiche, artistiche e paesaggistiche della Città di Alassio.

Sono otto i moduli del PON, tutti di 30 ore ciascuno con la finalità di “promuovere ed educare alla bellezza per imparare la convivenza”. Saranno inoltre incentrati sull’utilizzo di internet delle piattaforme social a favore del patrimonio storico e culturale del territorio alassino: dai sentieri collinari al cibo della tradizione, dai monumenti alle pinacoteche.

Spiega Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio: “Questa è un’occasione unica ed originale per permettere agli studenti alassini di educarsi e formarsi nel segno dell’impegno civico. L’amministrazione guarda con favore ed interesse a queste iniziative sostenendole attivamente perché promuovono nelle nuove generazione l’etica della responsabilità nei confronti del patrimonio pubblico come bene comune”.

Sulla stessa linea anche i dirigenti scolastici Sabina Poggio, del Comprensivo di Alassio, e Massimo Salza, del Giancardi – Galilei – Aicardi: “Un’opportunità formativa che porterà gli studenti a misurarsi con temi e problematiche di forte valenza civica, in grado di incidere significativamente sulla realtà sociale e culturale della loro città ed al contempo sul proprio bagaglio di competenze trasversali”.

Gli eventi e le attività didattiche sono coordinate dai docenti, Antonella Annitto, Bruno Schivo, Rita Baio, Katiuscia Giuria, Monica Barbera, Cristina Prioletti, Massimo Sabatino, Elena De Negri e Franco Laureri.