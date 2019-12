Alassio, Simona Ivaldi aderisce a Fratelli d’Italia

Alassio. L’architetto Simona Ivaldi, nel 2019 componente del CdA di Gesco, aderisce a Fratelli d’Italia. A darne notizia Andrea Gervasoni: “Unitamente al portavoce regionale del partito Massimiliano Iacobucci e a nome di tutto il circolo di Alassio Baia del Sole do il benvenuto a Simona Ivaldi con la certezza che insieme faremo grandi cose per il bene del nostro territorio”:

“Sono sempre stata una donna di centrodestra – spiega Ivaldi – oggi la figura determinante di Giorgia Meloni mi ha convinto definitivamente a dare il mio contributo ad un partito che si è distinto per coerenza e meritocrazia. Le esperienze professionali come architetto, in varie pubbliche amministrazioni, l’esperienza di questo ultimo anno alla partecipata Gesco Srl, multiutility del Comune di Alassio, la passione, l’impegno e la voglia di offrire il mio contribuito alla città di Alassio mi hanno spinto verso questa scelta. Ringrazio in modo particolare Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello, e gli amici del Circolo di Alassio per la disponibilità e l’accoglienza che mi hanno dimostrato”.

“Siamo in forte crescita di consensi a livello nazionale, regionale e provinciale – commenta Claudio Cavallo, vice portavoce provinciale – tanta fiducia raccolta merita un impegno a fare, a costruire soluzioni alle istanze dei territori. Abbiamo bisogno di dirigenti motivati e preparati a questo compito e l’inserimento nel partito di una professionista molto stimata e di una manager dalle capacità provate come Simona Ivaldi è motivo di orgoglio e sicurezza di successi futuri. Benvenuta, abbiamo tanto lavoro da fare insieme al gruppo di Alassio ma anche dell’intera provincia di Savona”.