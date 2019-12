Alassio, scontro auto-moto in via Marconi: due feriti e soccorsi mobilitati

Alassio. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo mezzogiorno, ad Alassio.

A scontrarsi, per cause in via di accertamento, una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto in via Guglielmo Marconi.

Ad avere la peggio, in seguito all’impatto, è stato il centauro, sbalzato dalla sella della moto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Alassio. Due i feriti: i militi e il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure sul posto, li hanno trasportati, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.