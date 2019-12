Alassio, 45enne denunciato: pensa che gli abbiano venduto scarpe false e danneggia il negozio

Alassio. Dopo aver acquistato un paio di scarpe di marca, da uno storico negozio del budello alassino, è ritornato indietro perché riteneva di essere stato raggirato circa l’originalità del marchio. Così un sanremese di 45 anni, ha deciso di chiedere chiarimenti al negoziante e, dopo una iniziale polemica degenerata in una furibonda lite, ha pensato bene di farsi ragione da solo, spaccando il registratore e altri materiali presenti.

Solo l’intervento dei vigili urbani, in ausilio dei quali è intervenuta la pattuglia della radiomobile ha evitato il peggio. Per il sanremese è scattata la denuncia per danneggiamento, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I servizi di controllo del territorio continueranno nei prossimi giorni e tutte le stazioni dipendenti, nelle ore sensibili e nei punti nevralgici delle rispettive aree territoriali, hanno disimpegnato un adeguato dispositivo operativo. Sia i carabinieri del nucleo cinofili che quelli del 15 NEC – elicotteristi – sono parte attiva del dispositivo, contribuendo in modo determinante in ogni momento d’azione.