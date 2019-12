Ad Alassio l’evento alluvionale del novembre scorso non ha messo in crisi solo la viabilità di via Vigo. “Le frane, o anche solo piccoli assestamenti di terreno – spiegano da Sca Srl – hanno creato problemi anche alla sottostante condotta da 300dn che alimenta le case di Alassio e Laigueglia.

Per questa ragione, al fine di ovviare a problematiche più serie, che potrebbero incorrere con i flussi d’acqua più importanti, attesi per il periodo delle festività natalizie, nel pomeriggio di oggi, gli operai e i tecnici della Sca saranno impegnati in un intervento di rimessa a sistema della condotta”.

“Lavoreremo in sicurezza – proseguono – e confidiamo di non dover sospendere a lungo l’erogazione dell’acqua. Le vasche sono piene quindi l’utenza non dovrebbe subire disservizi, ma è possibile che verso sera, quale disguido possa venire registrato nelle zone più collinari”.

“Ringrazio ancora una volta – il commento di Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – per la tempestività e la lungimiranza dell’attività della Sca a garanzia di un servizio prioritario per la cittadinanza tutta”.