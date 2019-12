Alassio, mareggiata novembre 2019: online la modulistica per la segnalazione dei danni subiti

Alassio. Mareggiata del 23/24 novembre ad Alassio: scade il 20 dicembre la possibilità di segnalare i danni. Tutti i moduli scaricabili dal sito del Comune di Alassio e possono essere presentati presso l’Ufficio Protezione Civile, al piano terreno della sede municipale.

“Mancano pochi giorni ancora per presentare la modulistica di segnalazione dei danni subiti dai privati, a seguito della mareggiata del 23 e 24 novembre scorso – l’assessore alla Protezione Civile, Franca Giannotta, invita i cittadini interessati a consultare il sito del Comune – Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito del Comune di Alassio e per quanto riguarda i privati – modello D – il modulo dovrà essere consegnato all’ Ufficio Protezione Civile – sezione amministrativa – sito al pianterreno del Palazzo Comunale o all’ indirizzo PEC comune.alassio@legalmail.it, entro e non oltre il 20 Dicembre 2019”.

Di seguito l’indirizzo da cui scaricare la modulistica: https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/2019/il-comune-informa/segnalazione-danni-mareggiata-del-23-24-novembre-2019-124281-1-423bd8050bf99c92ec8928034b86f93a