Alassio. Il Capodanno alassino si festeggia con il Midnight Show e con il nome di Nick The Nightfly, conosciuto nel panorama internazionale della musica.

La serata di dj set prenderà il via alle 19, con tanta musica, ospiti e la spumeggiante conduzione di Marco Dottore, e vedrà il gran finale con la voce di Montecarlo Nights e l’incendio del molo. In seguito, dopo la mezzanotte al via la programmazione della movida alassina fino all’alba del nuovo anno.

“Il successo della serata organizzata lo scorso anno – spiega Massimo Parodi, presidente del consiglio con delega alle manifestazioni – è stato per noi un chiaro segnale. Alassio aveva bisogno di un capodanno così: condiviso, coinvolgente, con tanta musica e, naturalmente, i fuochi d’artificio”.

“Alassio ha bisogno di questo genere di eventi, che nascono dalla collaborazione tra i principali attori del territorio e promuovono un’immagine della città viva, partecipata, animata con eventi di qualità” prosegue Parodi.​

Nick The Nightfly, oltre essere la voce di Montecarlo Nights, è il direttore artistico del Blu Note di Milano, dj, produttore, musicista e cantante: “Spesso canta in diretta con i suoi ospiti regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo (ricordiamo i live con Micheal Bublè, Pat Metheny, Giorgia, Carmen Consoli, Ludovico Einaudi…)”.

“Nella Città del Muretto lo abbiamo visto spesso negli ultimi tempi in occasione delle ultime edizioni di When We Were Kids, e le sue dichiarazioni ai media e dai microfoni di Radio Monte Carlo hanno sempre dipinto Alassio come una città magica. Verrà con il suo quintetto, una band di 5 elementi e Pat Rich, il dj che lo accompagna nelle sue Montecarlo Nights” informa l’organizzazione.

“Ma non è finita: accanto a Marco Dottore, vero e proprio regista della serata ci sarà anche la cantante Lavinia Testa, splendida voce dalle sonorità soul che scalderà l’atmosfera preparandola all’ingresso di Nick The Nightfly. Sul palco anche Beatrice Bertolino, vincitrice dell’ultima edizione di Miss Muretto, quella del 2012”.

Il presidente Parodi conclude: “Sempre più stiamo cercando di parlare e far parlare di Miss Muretto lo ha fatto di recente Simona Ventura che proprio con la fascia del prestigioso concorso alassino ha dato il via alla sua folgorante carriera, lo abbiamo fatto nel corso di eventi glamour con cui abbiamo animato il calendario alassino… chissà che il prossimo futuro non possa restituire alla città un brend tanto amato”.