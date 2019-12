Alassio. Nell’ambito dell’evento dedicato allo street food dei prodotti a denominazione comunale di origine, durante il ponte di Sant’Ambrogio gli studenti dell’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi si sono impegnati, oltre alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle sue rilevanze con due passeggiate sui sentieri di Adelasia, alla promozione dei saperi e dei sapori tipici dei borghi e delle frazioni con un progetto di social media marketing.

I giovani chef, coordinati dai docenti Antonella Annitto, Massimo Sabatino, Elena Denegri e Franco Laureri hanno sponsorizzato, chiedendo “like” e “cuoricini”, la ventre della Soms di Moglio, le biscette di Solva, le frittelle di mele degli Amici di Borgo Coscia, i gumeletti dell’Associazione Borgo Barusso, le acciughe ripiene della Fenarina, le gallette della Confraternita di Santa Caterina, i Baci di Alassio di Balzola e l’aciugotto panino ghiotto della cooperativa del Porto Luca Ferrari.

Foto 2 di 2



Un project work incentrato sull’uso consapevole dei social network che ha impegnato gli alunni della scuola alberghiera della “Città del Muretto”, in un’esercitazione di Digital Pr volta a promuovere on line i piatti e le ricette tipiche alassine in versione street food.

Una campagna di social media marketing svolta sulle piattaforme Instagram, YouTube e Facebook che ha visto come testimonial il vescovo Guglielmo Borghetti, l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai e l’assessore alle politiche scolastiche e alle frazioni Fabio Macheda.