Alassio, Cristian Cattardico:”Complimenti all’Albenga, noi pensiamo già al Pietra Ligure”

Albenga. L’Alassio esce sconfitta (4-0) dal match con la corazzata Albenga e il mister delle vespe, dall’alto della sua professionalità e gentile disponibilità, non si fa pregare, di commentare il risultato negativo della sua squadra.

“Non era la partita nella quale potevamo portare a casa dei punti, la qualità ed i valori in campo degli ingauni sono di alto livello, sapevamo di poter incontrare delle difficoltà – dichiara Cristian Cattardico – e così è stato… Dobbiamo ripartire dalle buone cose fatte oggi, i nostri primi venti minuti sono stati molto buoni, fallendo due occasioni per passare in vantaggio, che con un pò di cinismo potevamo sfruttare al meglio”.

“Pur soffrendo, siamo stati in partita sino al loro 2-0 – continua il mister savonese – poi la gara si è messa in salita. Complimenti all’Albenga, che ha dimostrato di essere una grande squadra, noi dobbiamo rimboccarci le maniche per preparare la partita di domenica prossima con il Pietra Ligure“.

“Ho visto una squadra che è stata sul pezzo, situazione non accaduta a Finale, dove non avevamo messo in campo il giusto atteggiamento…”.