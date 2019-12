Alassio città cardioprotetta: arrivano sei defibrillatori

Alassio sceglie di avviare un percorso verso l’obbiettivo di diventare città cardioprotetta e lo fa deliberando l’acquisto di 6 nuovi defibrillatori semiautomatici, da esterno, telecontrollati e integrati con wifi, con opzione bilingue e dotati di teche di protezione, totem, pannelli segnaletici e relativi programmi di assistenza e telecontrollo.

“Si tratta di dispositivi tecnologicamente avanzati e dotati di supporto wifi- spiega Giacomo Battaglia, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – ​appena messi in funzione, si collegano direttamente con il numero unico per le emergenze, che predispone l’invio dei soccorsi”.

“Saranno installati lungo il budello – aggiunge Battaglia – in prossimità dei vicoli che conducono al lungomare e presso le frazioni. L’idea per il futuro, compatibilmente con le risorse comunali, è quella di aumentare ulteriormente la presenza sul territorio di questi dispositivi che in più di una occasione, per molti, hanno fatto la differenza tra la vita e la morte”.

“Ventidue mila Euro l’investimento che l’Assessorato sostiene in questa prima fase per l’iniziativa cui si ricollega l’impegno anche del Lions Club che sta raccogliendo fondi per un’ulteriore strumento.

Dopo la delibera e il relativo impegno di spesa, non appena saranno consegnati, l’ufficio tecnico ed informatico provvederanno all’installazione, si presume nei primi giorni del nuovo anno.