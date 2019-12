Alassio. Il luna park in Piazza Partigiani, la ruota panoramica, i gonfiabili di Natale e da oggi anche la Bolla. Va completandosi la ricca offerta alassina per questa seconda edizione di Alassio Christmas Town.

“L’allerta rossa è stata ottimamente gestita da tutti – il commento di Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo della Città del Muretto – dal Coc in primis, ma anche dalla cittadinanza e dagli esercizi commerciali che insistono sul litorale. Ora stiamo monitorando la situazione del mare ancora non del tutto rientrata ma la città tutta è comunque pervasa dal desiderio di andare oltre questa stagione sicuramente complicata, ma che certo non ci ha impedito di organizzare un Natale davvero coinvolgente per tutti”.

Foto 3 di 3





Animazione lungo le vie dello shopping con renne, pinguini e la stessa Mary Poppins in mezzo alla folla per selfie e… abbracci gratis: il vero tormentone di questo Natale alassino. Confermati poi gli spettacoli in Piazza della Libertà con la pista di pattinaggio, il vin brulèe, i gonfiabili di Babbo Natale e, da oggi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Giovani Alassio, anche la divertentissima Bolla di Natale.

E ancora: il Giardino dei Sogni Luminosi di Marco Lodola sul Muretto di Alassio, i mercatini in Piazza Matteotti, la casetta di Babbo Natale e, naturalmente il Concorso Lo Shopping dei Sogni.