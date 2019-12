Alassio. “È stata una partita dai due volti, nel primo tempo siamo stati disattenti sulla palla inattiva, che ha portato al loro goal”.

Alessandro Greco analizza la gara delle vespe, partendo dall’episodio che ha portato il Baiardo in vantaggio.

“Siamo stati poco cattivi e non abbiamo avuto la lucidità di rimettere la gara sul binario giusto. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, trovando la rete del pareggio”.

“Avremmo meritato qualcosa in più della divisione della posta, ma va bene lo stesso, ora approfittiamo della sosta natalizia per ricaricare le pile e ripartire più affamati che mai, per raggiungere la salvezza”.