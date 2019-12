Albisola Superiore/Albissola Marina. La collaborazione tra le due città della ceramica ha realizzato un ricco programma di eventi a tema natalizio, per animare le due Albisole con uno spirito di festa e un’atmosfera calorosa.

“Dopo il consueto calendario estivo condiviso, ormai diventato una buona pratica, torna anche quest’anno la programmazione congiunta degli eventi natalizi delle due Albisole – spiega l’assessore al turismo Luca Ottonello – una programmazione ricca di eventi (musica, animazioni per bambini, laboratori, mostre d’arte, ceramica e tanto altro) pensata per tutti i target d’età e tutti i gusti, per la felicità delle famiglie albisolesi e di quelle che sceglieranno Albisola per trascorrere il mese di dicembre e il periodo natalizio”.

A inaugurare questa rassegna natalizia, “Un ponte di luce sulla cultura“, pensato dall’assessore alla cultura Simona Poggi, che prevede un’illuminazione suggestiva del ponte medievale di Albisola Superiore, lungo tutto il periodo natalizio, da questa sera alle 18 fino al termine delle feste.

A seguire, la consueta solennità di San Nicolò, che animerà i caruggi di Albisola Superiore, con banchetti, luna park e occasioni varie per godersi in allegria la festa patronale del 6 dicembre, a partire dalle ore 9. L’amministrazione è molto orgogliosa anche dell’evento “U paise du macachi“, un pomeriggio di animazione per bambini lungo via della Rovere, dedicato al tema del presepe tradizionale di Albisola, con gli immancabili “macachi” realizzati da artisti e ceramisti albisolesi.

Di grande valore sociale, la Tombolata della Convivialità, che il 29 dicembre viene organizzata presso la sede dell’associazione nazionale degli alpini, in collaborazione con l’assessore Massimo Sprio.

Numerosi sono anche gli eventi che si svolgeranno ad Albissola Marina. Come spiega il consigliere comunale Enrico Schelotto: “In questa edizione natalizia abbiamo voluto riproporre, visto l’esperimento riuscito della notte bianca, l’idea di svolere alcune attività nella piazza Vittorio Veneto, in grado di ospitare anche grandi eventi”.

Tra gli eventi di spicco si trova l’appuntamento con il “Grinch e i personaggi fantastici“, l’8 dicembre, che prevede giochi e animazioni per bambini, ma non solo: la Tana del Grinch, la caccia al tesoro, occasioni di beneficenza e tanto altro a partire dalle ore 10 nel centro storico di Albissola Marina. Nella stessa giornata, anche l’Antica Fiera di Natale, con il mercatino dedicato al presepe tradizionale dei macachi albisolesi, arricchito da idee regalo a sfondo benefico e il Christmas Market, con prodotti artigianali e tipici del territorio.

Ad Albissola Marina si terrà anche la prima edizione di Albisola Medievale, nelle giornate del 14 e del 15 dicembre, con rievocazioni storiche sulla scia di Finalborgo e Cairo Medievali.

Ma atteso anche il grande Mercato di Forte dei Marmi il 29 dicembre su tutta piazza Vittorio Veneto, via Garbarino e via Italia, con trenta espositori tra i migliori d’Italia.

Di seguito il Calendario eventi Natale Albisola Superiore e il Calendario eventi Natale Albissola Marina.