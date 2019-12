Al via i corsi di formazione per assistente ai bagnanti della Fin

Provincia. La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento organizza corsi per la formazione di assistente bagnanti per piscina, acque interne e mare.

L’assistente bagnanti è una figura altamente specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto. Sue peculiarità assolute sono prevenire e sorvegliare. Ha una natura dinamica, un’elevata cultura dell’acqua, forte senso di responsabilità, capacità nel prevenire gli incidenti e nel gestire le emergenze, coordinandosi con le autorità e altre figure professionali.

“La Fin renderà i partecipanti esperti delle tecniche professionali di nuoto per salvamento, di rianimazione, in caso di estrema necessità, dotandoti anche della capacità di utilizzare il Dae (Defibrillatore Automatico Esterno). I corsi si svolgono presso le migliori strutture, riconosciute dalla Fin, su tutto il territorio nazionale. Il brevetto da assistenti bagnanti della Federazione Italiana Nuoto è l’unico che risponde ai requisiti previsti dalle linee guida della Ils (International Life Saving Federation) per il riconoscimento dei brevetti in sede internazionale e può essere, inoltre, trascritto nei fogli matricolari del personale militare dell’Esercito, della Marina Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e per il personale della Polizia di Stato”.

Il brevetto costituisce titolo professionale di merito per: l’arruolamento volontario nella Marina Militare (DM 01/09/2004, art.8); l’arruolamento volontario nell’Esercito (DP. Prot. n. M_D GMIL_02I3200085087 del 10/07/2006 – bando arruolamento V.F.P.1); l’attribuzione del credito formativo agli esami di Stato della Scuola Secondaria di II^ grado (DPR 23/07/1998 n.323 art.12 e DM n.49 del 24/02/2000); l’ impiego dei militari delle FF.AA. in compiti connessi al brevetto, la cui trascrizione matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa. Con il brevetto è possibile essere assunti come assistente bagnanti in tutti gli specchi acquei esistenti, piscine, laghi, fiumi, mare. parchi acquatici o impianti termali.

Il corso inizierà a gennaio 2020 e sarà tenuto dall’allenatore di nuoto per salvamento professor roberto po, allenatore di secondo livello e docente settore istruzione tecnica della federazione italiana nuoto; tecnico di atleti agonisti di salvamento che hanno partecipato a campionati europei e nazionali.

Per chi volesse maggiori informazioni potrà rivolgersi al fiduciario Roberto Po al numero 3497570364 o via mail all’indirizzo finsalvamentosanremo@@@gmail.com o visitare il sito www.finsalvamentosanremo.weebly.com.