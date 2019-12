Al Campus di Savona la 20^ edizione di Capita Selecta

Savona. Si terrà il 15 dicembre alle 9 nell’aula Magna AN1 al campus universitario di Savona la 20^ edizione dei Capita Selecta organizzato dal Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici.

Attivato nel 2003 dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, il Master RDM rappresenta oggi il punto di riferimento in Italia per la formazione postlaurea nel campo della fisioterapia dei disturbi muscoloscheletrici. Rispettando gli standard formativi internazionali, il corso mira a fornire in ottica interdisciplinare una formazione avanzata di tipo specialistico in linea con le proposte del settore universitario dei paesi all’avanguardia nel campo dei disordini neuromuscoloscheletrici.

Evento scientifico annuale del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici, i Capita Selecta rappresentano un importante momento formativo e di approfondimento del programma di studi del Master. Affiancando a studenti junior e senior ricercatori e clinici di calibro internazionale, l’evento si configura come un’occasione di aggiornamento e confronto anche per i professionisti attivi sul territorio. Attraverso i Capita Selecta, il Master RDM si conferma quindi esempio virtuoso nella formazione in terapia manuale e nella riabilitazione muscoloscheletrica.

Ospite della sessione mattutina sarà Luana Colloca, professoressa associata presso l’Università del Maryland (Baltimora, Stati Uniti) e responsabile per il placebo nei trial clinici per l’agenzia statunitense National Institute of Health. Tra i massimi esperti mondiali nello studio dei meccanismi del placebo, Colloca durante il suo intervento illustrerà le potenzialità cliniche delle risposte placebo approfondendone gli aspetti fisiologici e comportamentali.

A seguire interverrà Diletta Barbiani, psicologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. Dopo aver presentato i risultati delle ricerche condotte in collaborazione con la Professoressa Alia Crum (Stanford University), Barbiani spiegherà le principali tecniche psicologiche da adottare per favorire l’aderenza al trattamento con particolare riferimento all’esercizio fisico.

Infine durante la sessione pomeridiana Marco Panascì, dottore in Scienze e tecniche dello sport e dottorando in Neuroscienze presso l’Università di Genova, terrà un seminario sulla pianificazione dell’esercizio. In quest’occasione, Panascì illustrerà i principi fondamentali da seguire nella programmazione dell’allenamento in ottica di traslazionalità alla riabilitazione muscoloscheletrica.

