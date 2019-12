Ai domiciliari per furto esce di casa e tenta di rubare un giubbotto: arrestata

Savona. Era condannata agli arresti domiciliari, ma invece di restarsene in casa ha tentato di rubare un giubbotto in un negozio. E’ successo ieri a Savona: protagonista una 40enne di Vado Ligure con alle spalle diversi precedenti per furti.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione savonese sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro: il direttore aveva appena colto una donna nell’atto di rubare una giacca. Al loro arrivo, i militari hanno messo le manette ai polsi della 40enne.

La donna in quel momento doveva trovarsi a casa in quanto sottoposta alla misura della detenzione domiciliare: doveva scontare una pena per una condanna per furto.

Questa mattina la donna è stata processata per direttissima in tribunale a Savona.