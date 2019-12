Carcare. Il recupero della sesta giornata non ha dato motivi di gioia all’Acqua Calizzano Pallavolo Carcare. Le biancorosse, in trasferta a Romagnano Sesia, sono uscite dal campo sconfitte in 3 set, incassando un passivo ancor più pesante di quello di diciassette giorni prima con l’Ascot Labormet Due Torino Play.

La Palzola Pavic Romagnano, ora quinta in classifica, si è confermata avversaria di spessore. Le valbormidesi, ancora alle prese con alcuni infortuni e reduci da un periodo in cui hanno dovuto saltare diversi allenamenti a causa delle allerte meteo, hanno alzato bandiera bianca in meno di un’ora.

Le padrone di casa, in tutti e tre i parziali, hanno condotto nel punteggio fin dall’inizio, gestendo agevolmente il vantaggio. Il tecnico Kostas Papadopoulos ha fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione.

Luca Mantoan, nella speranza di poter riavere al più presto l’intera rosa a disposizione, non ha potuto fare nulla per mutare l’andamento del match. Per Carcare è la quarta sconfitta; le biancorosse sono none in graduatoria. Sabato 7 dicembre alle ore 19 le valbormidesi giocheranno ancora in Piemonte, a Cuneo, ospiti della Bosca Ubi Banca ultima in classifica. Un incontro da non fallire, per evitare di essere riassorbite in zona retrocessione.

Il tabellino:

Palzola Pavic Romagnano – Acqua Calizzano Carcare 3-0 (25-18, 25-12, 25-12)

Palzola Pavic Romagnano: Lualdi 1, Elli 6, Ercoli, Guaschino 14, Della Canonica (L), Malvicini 2, Baldi 10, Simonetta 8, Colombo 5, Ferrario 10, Petruzzelli. All. Papadopoulos.

Acqua Calizzano Carcare: Quaranta 5, Marchese, Cerrato 2, Raviolo 12, Masi, Giordani 4, Fronterré, Vernetti, Bruzzone (L), Odella ne. All. Mantoan.

Nel video le fasi finali del primo set