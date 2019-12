Accordo tra Piaggio e ministero della Difesa, le reazioni politiche

Provincia. “È un’ottima notizia di Natale per i lavoratori, che possono finalmente prendere una boccata d’ossigeno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti hanno commentato la formalizzazione del contratto tra ministero della difesa e Piaggio Aerospace per l’acquisto di nove P180 nuovi di Piaggio e l’avvio del primo (caposerie) dei 19 previsti per l’ammodernamento della flotta istituzionale.

“È chiaro che ora, dopo la formalizzazione di un impegno preso da mesi, debba seguire un progetto organico che non può prevedere alcun smembramento dell’azienda e un rilancio dell’intero comparto della Difesa, in cui Piaggio deve ricoprire un ruolo da protagonista. Ci auguriamo che il 2020 sia l’anno dell’uscita dal commissariamento e dell’arrivo di nuovi finanziamenti per una azienda che non può vivere di interventi estemporanei ma deve trovare stabilità”.

Soddisfazione viene espressa anche dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Savona: “Oggi il Governo ha firmato con Piaggio Aerospace un contratto per nove nuovi velivoli P180 Evo Plus, con annessa manutenzione decennale. La commessa vale in tutto circa 140 milioni di euro. Una notizia di straordinaria importanza per tutto il territorio savonese e soprattutto per i lavoratori della Piaggio”.

