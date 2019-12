A Valleggia il concerto del Coro Polifonico con il debutto del maestro Maurizio Fiaschi

Savona. La serata del 23 dicembre è per Valleggia un appuntamento immancabile: alle 21 tradizionale concerto nella chiesa del Santissimo Salvatore che vede protagonisti il Coro Polifonico e le “Voci Bianche”, con quasi cento cantori di diverse generazioni. Quest’anno però ci sono alcune grandissime novità: la prima è costituita dal debutto alla guida del Polifonico di un apprezzatissimo direttore di coro, il maestro Maurizio Fiaschi.

Laureato in direzione d’orchestra e diplomato in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e diplomato in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, oltre ad altri titoli ed esperienze, ha diretto numerosi e prestigiosi cori e orchestre, vincendo anche concorsi internazionali, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Bendetto XVI a Savona. Altra novità sarà un quartetto d’archi Felix Ensemble che accompagnerà il coro assieme all’organista Andrea Ravazzano.

Il Coro Polifonico di Valleggia, autentica istituzione della vocalità ligure fondata nel 1953 da don Angelo Genta, don Lorenzo Tassinari e condotto per mezzo secolo da Giuse Rebella, conta su un passato ricco di soddisfazioni, ma anche un futuro di speranza grazie ai numerosi giovani entrati negli ultimi anni in organico. E giovani provengono dal coro “Voci bianche”, diretto da Marco Siri, altro grande protagonista della serata.

L’evento, promosso dalla parrocchia guidata da don Michele Farina col patrocinio del Comune di Quiliano, sarà come sempre declinato come preghiera in musica, in occasione della nascita di Gesù.