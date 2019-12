A Savona il presepe in riva al mare di Assonautica: all’insegna dell’ecologia con il progetto PORT-5R

Savona. Sabato 29 novembre nei locali di Assonautica Provinciale di Savona è stato inaugurato il “Presepe in riva al mare” giunto ormai al quarto anno. Nonostante le difficoltà dovute ai disastri provocati dai recenti nubifragi che hanno pesantemente colpito la Liguria, gli ospiti presenti erano molti, evidentemente desiderosi di respirare la prima aria natalizia dopo tutti i problemi che molti di loro hanno dovuto affrontare nei giorni scorsi.

I brevi discorsi introduttivi sono stati ascoltati con interesse dai presenti. Il presidente di Assonautica Luciano Lacirignola ha spiegato i progetti del sodalizio legati al rispetto ed alla protezione del mare. Agli impegni nell’ambito del progetto europeo PORT-5R, che mira ad una gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo, in cui Assonautica è partner ed alle attività svolte per diffondere le buone pratiche. Quest’anno la festa per l’inaugurazione del presepe è stata anche l’occasione per presentare alla città di Savona ed agli insegnanti presenti “Il mare che vorrei”, una richiesta di consulenza rivolta da Assonautica agli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole primarie appartenenti ai quattro istituti comprensivi di Savona. Viene chiesto loro di suggerire idee per una gestione corretta dei rifiuti nei porti e per il miglioramento della qualità delle acque marine, attraverso un elaborato scritto ed eventualmente corredato da illustrazioni. L’intento dell’associazione è quello di cercare idee nuove e nel contempo rendere sempre più partecipi le nuove generazioni ai problemi legati all’inquinamento, di responsabilizzare i bambini chiedendo loro, suggerendo le loro idee sull’argomento, di non rimanere spettatori ma di diventare protagonisti nei cambiamenti che necessariamente dovremo fare per tutelare l’ambiente marino. Per tali consulenze ognuno dei quattro istituti comprensivi riceverà un compenso di mille euro.

Ha fatto seguito l’intervento di Giuseppe Pacini, rappresentante della fondazione ITS Mosos, capofila del progetto PORT-5R, il quale ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto finora da Assonautica, considerata dagli altri partner come un esempio da seguire. E’ poi intervenuto l’assessore del Comune di Savona Pietro Santi, seguito dal nuovo direttore della Carige, agenzia del Porto.

Ha concluso gli interventi l’assessore del Comune di Albisola Superiore Luca Ottonello, ricordando l’evento #inspiaggiasenzafiltri che la scorsa estate ha visto una grande partecipazione dei soci di Assonautica nelle cinque giornate durante le quali sono stati raccolti circa 35000 mozziconi sulle spiagge libere del Comune. Ha manifestato l’intenzione di continuare la collaborazione ed è stato molto colpito dall’angolo ecologico allestito nella sala: un albero di Natale addobbato esclusivamente con rifiuti raccolti in spiaggia (bottiglie piene di mozziconi, bottiglie vuote, bicchieri, lattine, infradito, polistirolo etc.).

“L’inaugurazione è stata una bellissima festa, una dimostrazione tangibile di quanto Assonautica sia legata al territorio e di quanto i savonesi apprezzino i suoi eventi organizzati per la cittadinanza. Anche il concorso di disegno organizzato da Assonautica, giunto quest’anno al quarto anno, è rivolto all’ecologia e si intitola ‘Regalami un mare pulito’. Possono parteciparvi tutti gli alunni delle scuole primarie della provincia. Il bando/regolamento può essere richiesto alla Segreteria di Assonautica ed è disponibile presso gli insegnanti. Assonautica premierà le classi dei primi tre classificati con buoni acquisto per materiale didattico e sta cercando sostenitori del Concorso per avere la possibilità di aumentare il numero dei premiati. Ringrazia i soci che hanno allestito questo bellissimo Presepe e si augura che i visitatori siano numerosi.”

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 sabato e domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 Nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio aperto solo al pomeriggio dalle ore 16 È possibile prenotare visite scolastiche durante le quali gli alunni, oltre a visitare il presepe, avranno l’opportunità di un primo approccio con il mondo della nautica e di assistere a filmati legati all’ecologia.