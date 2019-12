Loano. Aprirà ufficialmente i battenti sabato 8 dicembre 2019 “la pista di pattinaggio su ghiaccio trasportabile più grande d’Europa” che fino al 6 gennaio 2020 troverà spazio all’interno dell’area parcheggio di Marina di Loano.

La pista avrà una superficie di circa 400 metri quadrati e sarà aperta a grandi e piccini. I più giovani ed i meno esperti potranno cimentarsi nello “skating on ice” su ghiaccio grazie ai “pinguini” che li aiuteranno a mantenersi in equilibrio.

Foto 2 di 2



Il prezzo del biglietto è di 9 euro e comprende anche l’affitto dei pattini; il ticket per chi possiede un paio di pattini propri, invece, è di soli 7 euro. Sono disponibili abbonamenti con ingressi illimitati al costo di 49,90 euro (senza uso dei pattini) o di 97 euro (con affitto dei pattini). Inoltre è possibile richiedere il “biglietto romantico”, il biglietto che tutte le coppie aspettavano: perché non c’è nulla di più romantico che portare il proprio partner a pattinare sul ghiaccio. O ancora “abbonamento famiglia”, per godere di un’ora “on ice” in compagnia dei propri figli o mettere alla prova l’equilibrio del proprio partner.

La pista sarà aperta dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 20 e, durante le feste, anche in orario serale.

Per acquistare biglietti e abbonamenti on line consultare il portale “Event Brite”. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Dinoilpinguino/.