Loano. E’ ormai scaduto il conto alla rovescia per il grande veglione in piazza con cui la città di Loano saluterà il 2019 e darà il benvenuto al 2020. Il proverbio dice che “Non c’è il due senza il tre” e così dopo avere ospitato on-stage i protagonisti di Radio 105 e di Radio M20, questa volta tocca a Radio Deejay occupare la scena per la grande festa di fine anno di Loano.

Per il capodanno 2020 il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria hanno deciso di puntare sempre più in alto e, grazie alla collaborazione con Dimensione Eventi (gestore delle manifestazioni estive del Giardino del Principe e del Dreams Festival), hanno scelto di offrire a tutti i loanesi ed ospiti un inizio dell’anno all’insegna del divertimento.

“Per la nostra città è ormai diventata una vera e propria ‘tradizione’ quella di salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto all’anno nuovo con una grande festa di piazza – sottolineano Pignocca e Zaccaria – Anche per il veglione 2019, ciò sarà reso possibile dalla sempre ottima collaborazione con Dimensione Eventi, che porterà sul palco allestito in piazza Italia due celebri (e simpaticissimi) protagonisti del mondo radiofonico italiano come Roberto Ferrari e Dj Angelo ed una star della scena dance internazionale come Carolina Marquez. Insomma, ancora una volta i nostri concittadini ed ospiti potranno chiudere l’anno in bellezza, con una fantastica serata piena di musica e di divertimento per tutte le età. Il 1 gennaio, poi, l’appuntamento è sul Molo Doria per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno”.

L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 31 dicembre, alle 22.30 circa in piazza Italia, davanti al municipio di Palazzo Doria: qui troneggerà lo scenografico palco-truck che sarà fulcro della serata (che proseguirà fino alla 1.30 circa). Ad aprire il veglione la performance di Carolina Marquez.

Di origine colombiana, Carolina Marquez è una delle figure più importanti della scena dance italiana degli anni ’90/2000. Sue moltissime hits, tra cui i tormentoni “S.E.X.O”, “Super DJ”, “Ritmo”, “Discomani”, “Mas Musica”, “Yantra”, “Dix Petits Indians”, “Sing La La La”, “Super”. La sua “The Killer’s Song Vol.I” entra addirittura a far parte della colonna sonora del film “Kill Bill: Volume I” di Quentin Tarantino. Grande interattività e coinvolgimento: nessuno in piazza potrà esimersi dal ballare.

Carolina accompagnerà il pubblico fino a pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte quando il countdown verrà affidato a due tra i personaggi più amati della radio italiana. Ad annunciare il primo minuto del 2020 saranno Roberto Ferrari e Dj Angelo, conduttori della trasmissione “Ciao Belli”, direttamente da Radio Deejay.

La festa proseguirà il primo gennaio, con il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. A partire dalle 18.30 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.