Loano. E’ stato “inaugurato” ufficialmente venerdì 20 dicembre il nuovo centro di cultura islamica di Loano.

La struttura, situata nella zona delle Olivette, attualmente viene frequentata da circa una sessantina di persone di diversa nazionalità (provenienti, tra gli altri paesi, da Marocco, Egitto, Tunisia, Albania e Bangladesh) residenti nel comprensorio che va Finale Ligure a Ceriale. “Ma le nostre porte sono aperte a chiunque lo desideri”, precisano dal centro.

“In questo luogo si prega e si studia – spiegano i promotori del progetto – Al momento non disponiamo di un Imam (che arriverà a gennaio) e quindi ci ‘autogestiamo’. Per fortuna possiamo contare sulla collaborazione di un giovane studente del Corano, che ‘guida’ i nostri riti di preghiera collettiva”.

Nella cultura islamica, infatti, le cinque preghiere quotidiane possono essere effettuate senza la guida di un sacerdote. Invece il venerdì, giorno sacro equivalente alla domenica della religione cristiana, si partecipa ai riti di preghiera collettivi condotti proprio dagli Imam.

“Nella nostra zona ci sono decine di fedeli. Anche potendo contare sulla guida di un Imam, occorreva un luogo sufficientemente capiente da accogliere tutti. Il più vicino è ad Albenga, ma non tutti sono in grado di raggiungerlo con facilità o rispettando gli orari di preghiera. Anche per questo abbiamo deciso di creare questo centro a Loano”.

Il centro di cultura islamica di Loano, però, non è solo un luogo in cui pregare: “Nelle scuole italiane ovviamente non viene insegnata la cultura islamica. Qui, dunque, offriamo ai nostri giovani la possibilità di ricevere anche l’educazione propria della nostra fede”.

Ma non solo: “Questo non sé solo un luogo in cui pregare e studiare, ma anche un punto di riferimento per chiunque possa avere bisogno di sostegno e di mutuo aiuto. Chi viene qui sa di poter trovare persone pronte ad aiutare”.

E la notizia dell’apertura del centro di cultura islamica pare essere stata accolta dai residenti della zona senza particolari timori: “Ovviamente prima di aprire abbiamo fatto le dovute comunicazioni a Questura di Savona e Comune di Loano. I lavori sono ancora in corso, ma abbiamo deciso di aprire ugualmente. L’accoglienza da parte degli abitanti delle Olivette è stata molto buona: i locali che abbiamo affittato, infatti, sono rimasti chiusi per ben due anni, quindi tanti erano per lo più curiosi di sapere cosa vi avremmo realizzato”.